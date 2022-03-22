Диетолог Жиляев рассказал, как быстро преодолеть весной дефицит витамина D

Витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, и горожанам сложно восполнить его недостаток таким способом. Чтобы этот дефицит снять, можно принимать витаминно-минеральные комплексы, советует врач – эндокринолог-диетолог Виктор Жиляев.

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что благодаря витамину D человеческий организм с лёгкостью усваивает кальций из пищи. Недостаток этого полезного вещества в первую очередь опасен для женщин после менопаузы и мужчин старше 60 лет. По его словам, дефицит витамина D может свидетельствовать о низком уровне иммунитета.

"Я рекомендую принимать витамин D круглый год. Если переставать пить его каждый день, особенно тем, кто живёт в Москве, уровень [витамина D] будет снижаться и снова будет возникать дефицит", — говорит Виктор Жиляев.

По его словам, перерыв можно сделать только после поездки на море. Жиляев добавляет, что дефицит витамина D можно восполнить и походом в солярий, но есть риск переборщить с загаром.

"Важно помнить, что при регулярном посещении солярия риск развития рака кожи, меланомы, повышается на 75 процентов. С солярием нужно быть аккуратными", — подчеркнул медик.