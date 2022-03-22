Читатели Kyodo назвали ответ России на санкции Японии "чёрной меткой"

Статья японского агентства Kyodo, посвящённая решению России отказаться от диалога с Токио по мирному договору из-за очередных японских санкций, вызвала большой отклик у её читателей. Некоторые японцы рекомендуют правительству действовать осторожнее, а российский ответ называют "чёрной меткой" для Токио.

Как пишут японцы под публикацией, на протяжении многих лет страны поддерживали доверительные отношения во многих областях. Пользователь mor отмечает, что после войны у Японии с Россией были проблемы, но связи в области культуры, образования, науки и торговли развивались хорошо.

"Тот факт, что Япония подверглась этому удару именно сейчас, следует признать серьёзной угрозой, вызовом и "чёрной меткой". <…> Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России", — заявил пользователь hol.

Другие читатели стали жалеть, что приостановились переговоры по японо-российскому мирному договору. Они советуют японскому правительству не ухудшать дальше отношения с Россией.

"Нам следует быть осторожными. Россия уже не раз посылала нам сигналы", — отметил hio.

Такого мнения придерживаются и другие комментаторы. Они призывают перестать поддерживать западную политику.

"Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем", — беспокоится di3.