МИД: Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией
Также в качестве ответных мер на санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на Курильские острова и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Россия отказывается продолжать переговоры с Японией по мирному договору с учётом недружественного характера введённых Токио односторонних санкций против Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в качестве ответных мер прекращаются безвизовые поездки японцев на Курильские острова. Также Москва выходит из диалога с Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Также Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", — добавили в МИД РФ.
А ранее новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Фумио Кисида также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России.
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