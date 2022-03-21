МИД: Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией

Россия отказывается продолжать переговоры с Японией по мирному договору с учётом недружественного характера введённых Токио односторонних санкций против Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в качестве ответных мер прекращаются безвизовые поездки японцев на Курильские острова. Также Москва выходит из диалога с Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Также Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", — добавили в МИД РФ.