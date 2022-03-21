Минобороны: ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины
В ведомстве подчеркнули, что по гражданским объектам Незалежной бьют националисты и украинские вооружённые силы.
Российские вооружённые силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Армия действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", — сказал он.
Таким образом Конашенков прокомментировал недавние слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Также представитель Минобороны подчеркнул, что по гражданским объектам Незалежной бьют националисты и украинские вооружённые силы.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.
VK / ДНР Онлайн