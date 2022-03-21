Минобороны: ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины

В ведомстве подчеркнули, что по гражданским объектам Незалежной бьют националисты и украинские вооружённые силы.

Российские вооружённые силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Армия действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", — сказал он.

Таким образом Конашенков прокомментировал недавние слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Также представитель Минобороны подчеркнул, что по гражданским объектам Незалежной бьют националисты и украинские вооружённые силы.