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Опубликовано 21 марта 2022, 15:15

Минобороны: ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины

В ведомстве подчеркнули, что по гражданским объектам Незалежной бьют националисты и украинские вооружённые силы.

Российские вооружённые силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Армия действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам", — сказал он.

Таким образом Конашенков прокомментировал недавние слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Также представитель Минобороны подчеркнул, что по гражданским объектам Незалежной бьют националисты и украинские вооружённые силы.

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Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.

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VK / ДНР Онлайн

Григорий Воронцов
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