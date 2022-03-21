МО РФ: За ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины

Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.

Российская авиация за минувшую ночь поразила 44 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Наливайковки и Золочева", — сказал он.

Конашенков добавил, что также авиацией были уничтожены: шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.

Кроме того, российскими средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами, рассказал представитель Минобороны РФ.

Также, по словам генерал-майора, с начала "Операции Z" в общей сложности было ликвидировано: 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки РСЗО, 592 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.