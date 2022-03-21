МО РФ: За ночь российская авиация поразила 44 военных объекта Украины
Кроме того, средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами.
Российская авиация за минувшую ночь поразила 44 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Наливайковки и Золочева", — сказал он.
Конашенков добавил, что также авиацией были уничтожены: шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.
Кроме того, российскими средствами ПВО было сбито ещё два украинских беспилотных летательных аппарата в воздухе над населёнными пунктами Чернобаевкой и Циркунами, рассказал представитель Минобороны РФ.
Также, по словам генерал-майора, с начала "Операции Z" в общей сложности было ликвидировано: 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки РСЗО, 592 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения российским беспилотником бронетанковой техники ВСУ. Удары по украинской военной технике наносились со средних высот. Результаты уничтоженных вооружений фиксировались средствами объективного контроля.
ТАСС / Сергей Мальгавко