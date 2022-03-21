Украинские националисты совершили провокацию в Сумах, о которой предупреждало МО РФ

Генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что российские военнослужащие не планировали и не наносят никаких ударов по объектам хранения или выработки ядовитых веществ в Незалежной.

Украинские националисты реализовали минувшей ночью спланированную провокацию в Сумах, о которой Минобороны России предупреждало несколько дней назад. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ, добавил он.