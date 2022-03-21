Украинские националисты совершили провокацию в Сумах, о которой предупреждало МО РФ
Генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что российские военнослужащие не планировали и не наносят никаких ударов по объектам хранения или выработки ядовитых веществ в Незалежной.
Украинские националисты реализовали минувшей ночью спланированную провокацию в Сумах, о которой Минобороны России предупреждало несколько дней назад. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военнослужащие не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ, добавил он.
"За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несёт прямую ответственность киевский националистический режим", — сказал Конашенков.
Напомним, минувшей ночью глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий заявил об утечке аммиака на заводе "Сумыхимпром". Под угрозой оказалось одно из сёл. На данный момент специалисты завершили ликвидацию аварии, никто не пострадал. Ранее Минобороны РФ предупреждало, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах. Они планировали подорвать ёмкости с ядовитыми веществами при подходе подразделений российских войск.
Кадр из видео YouTube / MNS GOV.UA