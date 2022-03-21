Власти Сумской области сообщили об утечке аммиака на химзаводе

На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра. Под угрозой оказалось село Новоселица", — написал он в своём телеграм-канале.

Живицкий добавляет, что на месте ЧП работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. При этом для Сум, по утверждению Живицкого, угрозы нет.