Власти Сумской области сообщили об утечке аммиака на химзаводе
По их данным, зона поражения составляет около двух с половиной километров. Утверждается, что под угрозой оказалось село Новоселица.
На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий.
"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра. Под угрозой оказалось село Новоселица", — написал он в своём телеграм-канале.
Живицкий добавляет, что на месте ЧП работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. При этом для Сум, по утверждению Живицкого, угрозы нет.
Как сообщал Лайф ранее, Минобороны России предупредило, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах. По данным российского оборонного ведомства, они планировали подорвать ёмкости с ядовитыми веществами при подходе подразделений российских войск.
ПАО "Сумыхимпром"