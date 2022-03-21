Breitbart: Британцам предложат селить у себя ещё и афганцев

Британские власти планируют извлечь выгоду из гостеприимства граждан, принявших в своих домах украинских беженцев, и попросить поселить у себя ещё и других вынужденных переселенцев. Как отмечает Breitbart со ссылкой на МВД, открыть двери своих жилищ британцам предлагают и для афганцев, сомалийцев и сирийцев. Таким образом министерство пытается сократить расходы на размещение приезжих в гостиницах.

Как пишет издание, согласившиеся разместить у себя украинскую семью минимум на шесть месяцев сейчас получают за это по 350 фунтов стерлингов (около 46 тысяч рублей) в месяц. В начале февраля стало известно, что размещение 37 тысяч мигрантов в отелях обходится британским налогоплательщикам в 4,7 миллиона фунтов стерлингов ежедневно. Вторым серьёзным препятствием, с которым сталкивается Министерство внутренних дел, является то, что некоторые крупные страховые компании не хотят расширять свои программы на неукраинских беженцев, как на "гостей, которые не оплачивают аренду".

"Просить общественность помочь в решении проблемы иммигрантов, спровоцированной некомпетентностью правительства, — это не ответ. Укрепите наши границы и поддержите тех людей, которые в этом нуждаются, как можно ближе к границам их родных стран", — поделился мнением по этому вопросу с Breitbart кандидат от партии Reform UK Ник Бакли.

Как пишет издание, 2022 год станет рекордным по числу незаконных иммигрантов, прибывших в Великобританию по морю. Известно, что к настоящему моменту таким образом в страну попали более 2200 мигрантов. По некоторым оценкам, к концу года в Великобританию могут прибыть до 65 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превысит рекордные показатели прошлого года.

"Попытайтесь выселить их, и вас сразу же арестуют по обвинению в преступлении на почве ненависти", — высказывают своё мнение британцы под статьёй.

"Мы сошли с ума, и мы сами копаем себе могилу", — категорично настроены другие.

"Таким образом правительство просто хочет стряхнуть с себя всякую ответственность", — рассуждают третьи.