"Фонтан" бил в окна: В Ростове-на-Дону 13 человек обварились кипятком из-за прорыва теллотрассы

Место прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в больницу попало 13 жителей города с ожогами после прорыва теплотрассы. Кипяток вливался в квартиры. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как говорится на сайте ведомства, сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную часть в 01:30 по местному времени (совпадает с мск). Прорыв произошёл на теплотрассе диаметром 1000 мм по адресу улица Малиновского, 18.

Место прорыва теплотрассы. Фото © ГУ МЧС по Ростовской области

"В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов. Проводятся работы по ликвидации аварии", — говорится в сообщении ведомства.

Фонтан горячей воды, бьющей из трубы, заливал квартиры через окна. Было эвакуировано 35 человек, с термическими ожогами ног в больницу попало 13 жильцов. По состоянию на 03:30 те, кто не получил травм, смогли вернуться в жильё.