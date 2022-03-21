Школу имени Солженицына во Франции предложили переименовать

Во Франции начали звучать требования переименовать среднюю школу в Эзене, названную в честь русского писателя Александра Солженицына. Соответствующая петиция была получена администрацией департамента Вандея.

Как пишет газета Le Figaro, вместо Солженицына предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Михайловича Эйзенбаума, который известен под псевдонимом Волин. Это, по мнению инициаторов обращения, позволит не только привлечь внимание к украинцу, но и почтить память человека, чей жизненный путь создатели петиции посчитали более достойным.