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21 марта, 02:35
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Помощник Байдена назвал условие отмены санкций против России

По его словам, американская администрация полна решимости доказать, что введённые против РФ ограничения способны привести к существенным издержкам для неё.

Условие для отмены введённых в последнее время антироссийских санкций — прекращение военной спецоперации на Украине. С таким утверждением выступил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.

"Мы и близко не подошли к этому моменту. Первое, что [руководство России] должно сделать, — это остановить [конфликт] <…> на Украине. Этого не происходит. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что <…> для прекращения экономической изоляции России потребуется прекратить [конфликт]", — отметил Сингх.

Он добавил, что целью американской администрации является "демонстрация решимости" в том, чтобы добиться существенных издержек для России.

Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции

Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции

Как писал Лайф ранее, помощник Байдена Сингх также спрогнозировал двукратное сокращение экономики России. Согласно его предположениям, это может быть даже лучшим прогнозом. Вместе с тем в Белом доме уже заявляли о "полном сокрушении" Москвы в этой сфере, а некогда руководивший Белым домом Барак Обама заявлял, что экономика РФ "разорвана в клочья".

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова

Комментарий

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Хаутибек Хурановсегодня в 07:43

Думают задом наперед; надо говорить не о прекращении, а о достижении действия санкции на сознание адресата.

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