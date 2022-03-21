Помощник Байдена назвал условие отмены санкций против России

Условие для отмены введённых в последнее время антироссийских санкций — прекращение военной спецоперации на Украине. С таким утверждением выступил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.

"Мы и близко не подошли к этому моменту. Первое, что [руководство России] должно сделать, — это остановить [конфликт] <…> на Украине. Этого не происходит. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что <…> для прекращения экономической изоляции России потребуется прекратить [конфликт]", — отметил Сингх.

Он добавил, что целью американской администрации является "демонстрация решимости" в том, чтобы добиться существенных издержек для России.