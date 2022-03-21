Помощник Байдена назвал условие отмены санкций против России
По его словам, американская администрация полна решимости доказать, что введённые против РФ ограничения способны привести к существенным издержкам для неё.
Условие для отмены введённых в последнее время антироссийских санкций — прекращение военной спецоперации на Украине. С таким утверждением выступил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.
"Мы и близко не подошли к этому моменту. Первое, что [руководство России] должно сделать, — это остановить [конфликт] <…> на Украине. Этого не происходит. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что <…> для прекращения экономической изоляции России потребуется прекратить [конфликт]", — отметил Сингх.
Он добавил, что целью американской администрации является "демонстрация решимости" в том, чтобы добиться существенных издержек для России.
Как писал Лайф ранее, помощник Байдена Сингх также спрогнозировал двукратное сокращение экономики России. Согласно его предположениям, это может быть даже лучшим прогнозом. Вместе с тем в Белом доме уже заявляли о "полном сокрушении" Москвы в этой сфере, а некогда руководивший Белым домом Барак Обама заявлял, что экономика РФ "разорвана в клочья".
Flickr / The White House