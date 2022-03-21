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21 марта, 02:06
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Инвестор Кочетков объяснил невозможность "обнуления" долларов в России

Он уверен, что в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с валютой США её статус в мире продолжит падать.

Ограничить внутри России расчёты безналичными долларами невозможно. Такое мнение высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков.

"Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Кочетков добавил, что какой-либо глобальной базы принадлежности тех или иных купюр к какой-то нации, государству или физическому лицу не существует. Соответственно, ограничение по ним невозможно. По мнению аналитика, если какие-то новые санкции будут введены, они скажутся уже на статусе доллара, который и без того шаток.

"Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США", — отметил Андрей Кочетков.

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Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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