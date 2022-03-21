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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 01:58
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Аналитик Сивков объяснил, почему меняются военные сводки с Украины

По его мнению, сейчас в рядах вооружённых формирований соседней страны начался настоящий кадровый голод. Об этом свидетельствует тот факт, что в полях появляются бойцы в звании полковника.

Украинской боевой техники стало гораздо меньше. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, объясняя, почему в сообщениях Минобороны РФ фигурирует меньшее количество ликвидированных сил ВСУ.

В эфире телеканала "360" Сивков выразил уверенность, что у украинских силовиков начала существенно падать боеспособность. Он считает, что в ВСУ кадровый голод, о чём свидетельствует появление в полях бойцов в ранге полковников. В качестве конкретного примера он напомнил, что недавно была уничтожена украинская разведывательная группа, в которой и обнаружили таковых.

"Сам факт появления, попросту говоря, в поле в качестве рядовых бойцов людей в ранге полковника говорит о том, что в Вооружённых силах Украины наметился очень серьёзный голод", — говорит Сивков.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артем Порвин
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