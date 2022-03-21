Белый дом: Байден после Брюсселя посетит Польшу

А сегодня, за два дня до вылета, американский лидер проведёт целую серию телефонных разговоров с руководством европейских государств.

Президент США Джо Байден в рамках европейского турне посетит Брюссель для переговоров с партнёрами по НАТО, а затем отправится в Польшу. Там он в Варшаве обсудит с президентом Анджеем Дудой ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно обнародованному графику работы Байдена, он 21 марта проведёт серию телефонных разговоров — обсудит ситуацию на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем.

Затем 23 марта он вылетит в Брюссель, где на саммитах НАТО, "Большой семёрки" и Европейского совета будет идти речь и об Украине. После этого Байден отправится в Варшаву на встречу с Дудой.