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21 марта, 02:08

Белый дом: Байден после Брюсселя посетит Польшу

А сегодня, за два дня до вылета, американский лидер проведёт целую серию телефонных разговоров с руководством европейских государств.

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51903900838/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Whitehouse</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / Whitehouse

Президент США Джо Байден в рамках европейского турне посетит Брюссель для переговоров с партнёрами по НАТО, а затем отправится в Польшу. Там он в Варшаве обсудит с президентом Анджеем Дудой ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно обнародованному графику работы Байдена, он 21 марта проведёт серию телефонных разговоров — обсудит ситуацию на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем.

Затем 23 марта он вылетит в Брюссель, где на саммитах НАТО, "Большой семёрки" и Европейского совета будет идти речь и об Украине. После этого Байден отправится в Варшаву на встречу с Дудой.

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Как сообщал Лайф, ранее вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО. Впрочем, пока не нашлось желающих поддержать его идею.

Андрей Григорьев

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