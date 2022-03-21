Польский вице-премьер Глиньский пожаловался на санкции Евросоюза

Евросоюз не оказывает материальной помощи Польше в условиях кризиса на Украине и сохраняет санкции против Варшавы. Негодование по этому поводу выразил вице-премьер страны Пётр Глиньский.

Как отметил чиновник в интервью The Daily Telegraph, Польша по-прежнему находится под санкциями Брюсселя, который обвиняет польские власти в нарушении демократических прав. При этом страна оказывает помощь беженцам с Украины.

"ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплёку, продолжают действовать", — пожаловался вице-премьер.

Пётр Глиньский также сомневается, что Евросоюз станет воевать в случае реальной угрозы, если конфликт на Украине расширится и выйдет за пределы этой страны. Он также подверг критике французского лидера Эмманюэля Макрона с его идеей о создании европейской армии. Глиньский уверен, что это дестабилизирует ситуацию.

"Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее, поэтому [разговоры о европейской армии] не стабилизируют ситуацию", — добавил Глиньский.