WSJ: Политика Байдена может привести к потере Саудовской Аравии для США
По мнению автора статьи, этим может закончиться пренебрежительное отношение американской администрации к своему стратегически важному союзнику.
Если Саудовская Аравия начнёт продавать нефть Китаю за юани вместо долларов, то это станет значительной потерей для США. Переговоры двух стран уже начались в этом вопросе, но ещё до конца не ясно к чему они приведут. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, подробности возможного соглашения Саудовской Аравии и Китая по продаже нефти остаются неизвестными. Эти переговоры ведутся уже много лет, но Саудовская Аравия никак не может решиться на этот шаг, поскольку риял привязан к доллару.
"Обе стороны заинтересованы в том, чтобы перейти на юани, и новости о возобновлении переговоров служат тревожным сигналом. В 1974 году Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Администрация Байдена подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело", – полагает автор статьи.
Ранее Лайф написал, что по версии Časopis argument, санкции против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС. Однако потенциальное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать потери в импорте.
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