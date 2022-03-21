WSJ: Политика Байдена может привести к потере Саудовской Аравии для США

Если Саудовская Аравия начнёт продавать нефть Китаю за юани вместо долларов, то это станет значительной потерей для США. Переговоры двух стран уже начались в этом вопросе, но ещё до конца не ясно к чему они приведут. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, подробности возможного соглашения Саудовской Аравии и Китая по продаже нефти остаются неизвестными. Эти переговоры ведутся уже много лет, но Саудовская Аравия никак не может решиться на этот шаг, поскольку риял привязан к доллару.