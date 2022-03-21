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21 марта, 07:53

На Украине заявили о ликвидации аварии с утечкой аммиака на химзаводе в Сумской области

Сотрудниками предприятия начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Деятельность же подразделений ГСЧС Украины завершена.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации аварии на заводе "Сумыхимпром", где произошла утечка аммиака.

"В 7:49 (8:49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудниками предприятия начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Деятельность же подразделений ГСЧС Украины завершена.

Власти Сумской области сообщили об утечке аммиака на химзаводе

Власти Сумской области сообщили об утечке аммиака на химзаводе

Как сообщал Лайф ранее, Минобороны России предупредило, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах. По данным российского оборонного ведомства, они планировали подорвать ёмкости с ядовитыми веществами при подходе подразделений российских войск.

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Пресс-служба ГСЧС Украины

Григорий Воронцов

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