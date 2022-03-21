На Украине заявили о ликвидации аварии с утечкой аммиака на химзаводе в Сумской области

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации аварии на заводе "Сумыхимпром", где произошла утечка аммиака.

"В 7:49 (8:49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудниками предприятия начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Деятельность же подразделений ГСЧС Украины завершена.