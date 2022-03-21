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21 марта, 07:44

Российский голкипер Георгиев признан лучшим игроком дня в НХЛ

По ходу встречи с "Каролиной" он отразил 44 броска по своим воротам и оформил первый "сухарь" в сезоне.

Российский голкипер клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан первой звездой в Национальной хоккейной лиге.

В матче против "Каролины Харрикейнз" он отразил 44 броска по своим воротам и оформил первый "сухарь" в этом сезоне. Добавим, что игра нашего вратаря помогла "Рейнджерс" одержать победу со счётом 2:0.

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Добавим, что второй звездой дня был признан форвард "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, третьей — игрок "Филадельфии Флайерз" Кевин Хейз.

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ТАСС / AP Photo / Ashley Landis

Шамиль Гаджиев

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