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21 марта, 07:45

В Московском зоопарке родились три пингвинёнка Гумбольдта

Понаблюдать за подрастающими птенцами гости смогут в павильоне "Дом птиц" через несколько недель, когда малыши начнут покидать свои гнёзда.

В Московском зоопарке взвешивают новорождённых пингвинят Гумбольдта. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В столице появились на свет три пингвинёнка Гумбольдта. Этот вид занесён в Международную красную книгу. Первый птенец вылупился 5 января, а его братья — 20-го и 22-го числа. Об этом Лайфу рассказали сотрудники Московского зоопарка.

"Пока пингвинята сильно отличаются от своих родителей. У них детский серый пух, который через некоторое время начнёт меняться на более плотное оперение", — рассказала генеральный директор парка Светлана Акулова.

Как заметно на видео, малыши уже немного подросли и успели привыкнуть к своим киперам. Сотрудники осматривают и взвешивают их каждую неделю. Понаблюдать за птенцами гости смогут в павильоне "Дом птиц" через несколько недель, когда пингвинята начнут покидать свои гнёзда.

В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

Пингвины Гумбольдта содержатся в Московском зоопарке с 1997 года, а потомство от пернатых удаётся регулярно получать с начала 2000-х годов. По данным специалистов, их природная популяция не превышает 32 тысяч особей.

А накануне в столичном зоопарке сообщили, что родился детёныш кошачьего лемура. Увидеть его удастся самым внимательным посетителям в "Доме обезьян" на новой территории. Для 12-летней альфа-самки Суоми это уже шестой ребёнок.

Обложка ©

Пресс-служба Московского зоопарка

Ирина Фальке

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