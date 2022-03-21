В Московском зоопарке родились три пингвинёнка Гумбольдта
Понаблюдать за подрастающими птенцами гости смогут в павильоне "Дом птиц" через несколько недель, когда малыши начнут покидать свои гнёзда.
В Московском зоопарке взвешивают новорождённых пингвинят Гумбольдта. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка
В столице появились на свет три пингвинёнка Гумбольдта. Этот вид занесён в Международную красную книгу. Первый птенец вылупился 5 января, а его братья — 20-го и 22-го числа. Об этом Лайфу рассказали сотрудники Московского зоопарка.
"Пока пингвинята сильно отличаются от своих родителей. У них детский серый пух, который через некоторое время начнёт меняться на более плотное оперение", — рассказала генеральный директор парка Светлана Акулова.
Как заметно на видео, малыши уже немного подросли и успели привыкнуть к своим киперам. Сотрудники осматривают и взвешивают их каждую неделю. Понаблюдать за птенцами гости смогут в павильоне "Дом птиц" через несколько недель, когда пингвинята начнут покидать свои гнёзда.
Пингвины Гумбольдта содержатся в Московском зоопарке с 1997 года, а потомство от пернатых удаётся регулярно получать с начала 2000-х годов. По данным специалистов, их природная популяция не превышает 32 тысяч особей.
А накануне в столичном зоопарке сообщили, что родился детёныш кошачьего лемура. Увидеть его удастся самым внимательным посетителям в "Доме обезьян" на новой территории. Для 12-летней альфа-самки Суоми это уже шестой ребёнок.
Пресс-служба Московского зоопарка