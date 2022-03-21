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Опубликовано 21 марта 2022, 07:43

Депутат Гемпель рекомендовал Киеву не мешкать с признанием Крыма

Парламентарий уточнил, что признание полуострова со стороны Незалежной сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы избежать печальных последствий.

Украинской власти не стоит мешкать с признанием Крыма российской территорией, так как от этого зависит будущее государственности Незалежной, заявил в беседе с РИА "Новости" глава Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением", — сказал он.

При этом, по словам Гемпеля, лично для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали все россияне.

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А ранее депутат Гемпель заявил, что Крым не нуждается в признании США. Он отметил, что сейчас всё чаще в Европе высказываются мнения о том, что Вашингтон и Киев ведут агрессивную политику.

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Pixabay

Григорий Воронцов
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