Депутат Гемпель рекомендовал Киеву не мешкать с признанием Крыма
Парламентарий уточнил, что признание полуострова со стороны Незалежной сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы избежать печальных последствий.
Украинской власти не стоит мешкать с признанием Крыма российской территорией, так как от этого зависит будущее государственности Незалежной, заявил в беседе с РИА "Новости" глава Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением", — сказал он.
При этом, по словам Гемпеля, лично для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали все россияне.
А ранее депутат Гемпель заявил, что Крым не нуждается в признании США. Он отметил, что сейчас всё чаще в Европе высказываются мнения о том, что Вашингтон и Киев ведут агрессивную политику.
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