Сенатор Широков назвал новый возможный пакет санкций США "выскребанием со дна котелка"

При ударах Америки по нефтяной или газовой отраслям пострадает прежде всего ЕС. Поэтому союз должен выбрать между евро-атлантической солидарностью и интересами европейцев, считает Широков.

Россия справляется с санкциями, которые были введены против неё, а желание США ввести новые ограничительные меры — это "выскребание со дна котелка". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член Совета Федерации Анатолий Широков.

По его словам, стремление Соединённых Штатов наложить ещё более "страшные" и "адские" санкции на Россию вполне понятно. Сейчас против РФ введено наибольшее количество ограничительных мер, если сравнивать с другими странами. И трудности государство, конечно, испытывает, но российская экономика "перемалывает" их. По словам Широкова, это подтверждает выплаченный транш в 170 миллионов долларов по обеспечению облигаций.

"И это признак того, что экономика России справляется с санкциями. Поэтому американцы идут дальше, это уже выскребание со дна котелка с санкциями", — заявил член Совфеда.

А если ограничения коснутся нефтяной или газовой отраслей России, то, считает Широков, прежде всего пострадают не США, где и так цены на топливо выросли в два-три раза, а Евросоюз. Член СФ отметил, что ему жаль именно европейцев, расходы которых уже увеличились, но не саму организацию. Так, пока Вашингтон наносит удары по российской экономике, он бьёт и по ЕС, который "отбить не может".

"Мне кажется, что Евросоюзу давно нужно понять, что дороже: пресловутая евро-атлантическая солидарность или учёт реальных интересов граждан европейских стран", — заключил Широков.