Экономист Клопенко спрогнозировал массовый отказ от доллара в 2022 году

Разные страны мира уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчётах из-за того, что госдолг США достиг гигантских размеров и существуют опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, входящей в рецессию. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.

"Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай", — приводит его слова агентство "Прайм" .

По мнению Клопенко, в 2022 году начнётся массовый уход стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США. Эксперт уверен, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию и в Соединённых Штатах, что запустит волну нового финансового кризиса и сдувание "пузыря". Россия же, заметил он, пострадает от этого меньше всего, так как благодаря санкциям была фактически полностью изолирована от финансовой системы Америки.