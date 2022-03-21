Экономист Клопенко спрогнозировал массовый отказ от доллара в 2022 году
Вашингтон уже расписался в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран, чем вызвал недовольство крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, заметил эксперт.
Разные страны мира уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчётах из-за того, что госдолг США достиг гигантских размеров и существуют опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, входящей в рецессию. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.
"Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай", — приводит его слова агентство "Прайм".
По мнению Клопенко, в 2022 году начнётся массовый уход стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США. Эксперт уверен, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию и в Соединённых Штатах, что запустит волну нового финансового кризиса и сдувание "пузыря". Россия же, заметил он, пострадает от этого меньше всего, так как благодаря санкциям была фактически полностью изолирована от финансовой системы Америки.
А ранее отказ стран от резервов в долларах и евро из-за санкций против РФ предрекла газета South China Morning Post. Как отмечается в публикации, решение властей США и Евросоюза заморозить российские валютные резервы стало "нездоровым" прецедентом.
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