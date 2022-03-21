Верховный суд: Ограничения магазинов на возврат денег за подарочный сертификат незаконны

Верховный суд России признал незаконным отказ магазинов возвращать денежные средства за подарочные сертификаты. Об этом говорится в решении инстанции, которое опубликовано на официальном сайте.

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции", — говорится в записи.

Поводом стала история покупательницы магазина "Рив Гош", попросившая выплатить ей денежную компенсацию за неиспользованный подарочный сертификат. Однако она получила отказ. Причиной стали внутренние правила магазина, по которым уплаченные за подарочные сертификаты средства не подлежат возврату. Роспотребнадзор по Кемеровской области удовлетворил обращение покупательницы. Ведомство предписало компанию "Аромалюкс" устранить нарушения и оштрафовал торговую точку на десять тысяч рублей на основании ущемления продавцом прав покупателя.

Компания обжаловала решение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, и предписание ведомства было отменено. С решением суда согласились и две следующие инстанции, уточнив, что подарочный сертификат является не товаром, а особым видом гражданско-правовых отношений, который не предусматривает возврата средств.