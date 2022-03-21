Верховный суд: Ограничения магазинов на возврат денег за подарочный сертификат незаконны
Ранее одной из покупательниц отказали в этом требовании на основании внутренних правил торговой точки. За неё вступился местный Роспотребнадзор, однако три инстанции отменили предписание ведомства.
Верховный суд России признал незаконным отказ магазинов возвращать денежные средства за подарочные сертификаты. Об этом говорится в решении инстанции, которое опубликовано на официальном сайте.
"Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции", — говорится в записи.
Поводом стала история покупательницы магазина "Рив Гош", попросившая выплатить ей денежную компенсацию за неиспользованный подарочный сертификат. Однако она получила отказ. Причиной стали внутренние правила магазина, по которым уплаченные за подарочные сертификаты средства не подлежат возврату. Роспотребнадзор по Кемеровской области удовлетворил обращение покупательницы. Ведомство предписало компанию "Аромалюкс" устранить нарушения и оштрафовал торговую точку на десять тысяч рублей на основании ущемления продавцом прав покупателя.
Компания обжаловала решение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, и предписание ведомства было отменено. С решением суда согласились и две следующие инстанции, уточнив, что подарочный сертификат является не товаром, а особым видом гражданско-правовых отношений, который не предусматривает возврата средств.
Ранее юрист Владимир Кузнецов ответил, можно ли вернуть деньги за подарочные сертификаты зарубежных брендов. Такой вопрос возник после заявления ряда иностранных компаний об уходе из России. Эксперт напомнил, что в 2021 году таких сертификатов было продано на шесть миллиардов долларов.
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