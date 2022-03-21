В Норвегии нашли тела членов экипажа разбившегося военного самолёта США
Воздушное судно вылетело из аэропорта города Будё и выполняло тренировочные полёты в рамках учений НАТО. На борту было четыре человека, никто из них не выжил.
В Норвегии обнаружили тела всех четырёх членов экипажа потерпевшего крушение американского военного самолёта V-22 Ospery в ходе учений НАТО. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Минобороны страны.
Также спасатели нашли чёрный ящик воздушного судна. Предварительно, самолёт мог врезаться в гору. Тела погибших будут доставлены в город Будё.
Напомним, авиакрушение произошло 19 марта в Норвегии, когда военный самолёт США V-22 Ospery вылетел из аэропорта города Будё и выполнял тренировочные полёты в рамках учений НАТО.