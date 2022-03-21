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21 марта, 05:29

В Норвегии нашли тела членов экипажа разбившегося военного самолёта США

Воздушное судно вылетело из аэропорта города Будё и выполняло тренировочные полёты в рамках учений НАТО. На борту было четыре человека, никто из них не выжил.

В Норвегии обнаружили тела всех четырёх членов экипажа потерпевшего крушение американского военного самолёта V-22 Ospery в ходе учений НАТО. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Минобороны страны.

Также спасатели нашли чёрный ящик воздушного судна. Предварительно, самолёт мог врезаться в гору. Тела погибших будут доставлены в город Будё.

Никто не выжил после падения военного самолёта США в ходе учений НАТО в Норвегии

Никто не выжил после падения военного самолёта США в ходе учений НАТО в Норвегии

Напомним, авиакрушение произошло 19 марта в Норвегии, когда военный самолёт США V-22 Ospery вылетел из аэропорта города Будё и выполнял тренировочные полёты в рамках учений НАТО.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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