Пар из прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону бил выше многоэтажек

Пар от прорыва на теплотрассе в Ростове-на-Дону поднимается выше многоэтажек. Видео © LIFE

Пар, который образовался от фонтана кипятка после прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону, поднимался выше многоэтажек. Лайф публикует видео очевидцев, которые наблюдали за инцидентом из близлежащих домов.

На время проведения аварийно-восстановительных работ до 18:00 мск понедельника без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом по улице 2-й Краснодарской. К устранению последствий аварии привлечено 48 человек, задействовано 16 единиц техники, уточняют в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.