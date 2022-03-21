Пар из прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону бил выше многоэтажек
Было эвакуировано 35 человек, с термическими ожогами ног в больницу попало 13 жильцов. По состоянию на 03:30 те, кто не получил травм, смогли вернуться в жильё.
Пар от прорыва на теплотрассе в Ростове-на-Дону поднимается выше многоэтажек. Видео © LIFE
Пар, который образовался от фонтана кипятка после прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону, поднимался выше многоэтажек. Лайф публикует видео очевидцев, которые наблюдали за инцидентом из близлежащих домов.
На время проведения аварийно-восстановительных работ до 18:00 мск понедельника без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом по улице 2-й Краснодарской. К устранению последствий аварии привлечено 48 человек, задействовано 16 единиц техники, уточняют в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Лайф напоминает, что фонтан горячей воды, бьющей из трубы, заливал квартиры через окна. Было эвакуировано 35 человек, с термическими ожогами ног в больницу попало 13 жильцов. По состоянию на 03:30 те, кто не получил травм, смогли вернуться в жильё.
LIFE