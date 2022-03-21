"Лучший день в жизни": Актриса Бонни Райт из "Гарри Поттера" вышла замуж

О новоиспечённом супруге Бонни Райт ничего не известно, кроме того, что зовут его Эндрю. Актриса ласково называет его "моё солнце и луна". Если судить по постам, влюблённые встречаются уже давно. Церемония бракосочетания прошла в Великобритании, а приглашены на мероприятие были только самые близкие друзья пары. Вечеринка проходила на лоне природы.