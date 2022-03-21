"Лучший день в жизни": Актриса Бонни Райт из "Гарри Поттера" вышла замуж
О новоиспечённом супруге исполнительницы роли Джинни Уизли ничего не известно, кроме того, что зовут его Эндрю.
Актриса Бонни Райт из "Гарри Поттера" вышла замуж. Фото © Instagram / thisisbwright
Британская актриса Бонни Райт, особенно прославившаяся благодаря роли Джинни Уизли в серии фильмов про Гарри Поттера, вышла замуж.
"Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо моему мужу!" — написала Бонни Райт в соцсетях.
Актриса Бонни Райт из "Гарри Поттера" вышла замуж. Фото © Instagram / thisisbwright
О новоиспечённом супруге Бонни Райт ничего не известно, кроме того, что зовут его Эндрю. Актриса ласково называет его "моё солнце и луна". Если судить по постам, влюблённые встречаются уже давно. Церемония бракосочетания прошла в Великобритании, а приглашены на мероприятие были только самые близкие друзья пары. Вечеринка проходила на лоне природы.
Ранее Лайф писал, что экс-премьер Италии Берлускони сыграл пышную свадьбу с молодой возлюбленной. Торжество имело чисто символический характер, так как 85-летний миллиардер и его спутница решили официально не расписываться. Для экс-политика это третий по счёту брак.
Wikipedia / Бонни Райт