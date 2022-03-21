Politico: Си Цзиньпин после переговоров с Байденом продолжил сближение с Россией
Переговоры президента с председателем КНР лишь указали на раскол, который есть у Вашингтона и Пекина по теме российской военной "Операции Z" на Украине.
Президенту США Джо Байдену не удалось уговорить председателя КНР Си Цзиньпина на использование влияния Китая для прекращения российской спецоперации на Украине. Даже наоборот, эти переговоры привели к критике со стороны Пекина, указавшего на роль США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня.
"Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США", — говорится в статье Politico.
По мнению авторов материала, похоже, что Китай решил укреплять отношения с Россией и не поддерживать попытки США давить на Москву. Это ставит под сомнение пользу от личных отношений Байдена и Си, установившихся ещё когда американский политик был вице-президентом.
Лайф сообщал, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин выразил готовность оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
ТАСС / AP