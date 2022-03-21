Politico: Си Цзиньпин после переговоров с Байденом продолжил сближение с Россией

Президенту США Джо Байдену не удалось уговорить председателя КНР Си Цзиньпина на использование влияния Китая для прекращения российской спецоперации на Украине. Даже наоборот, эти переговоры привели к критике со стороны Пекина, указавшего на роль США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня.

"Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США", — говорится в статье Politico.