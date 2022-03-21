Российские военные доставили около восьми тонн гумпомощи в Балаклею

Груз включает продукты первой необходимости, детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бутилированную питьевую воду.

Выдача гумпомощи жителям города Балаклеи в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Около восьми тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие в город Балаклею в Харьковской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Груз включает в себя продукты первой необходимости, детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бутилированную питьевую воду", — уточнили в ведомстве, показав кадры выдачи помощи.

В Минобороны добавили, что из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков жители Балаклеи с маленькими детьми вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.

"По этой причине они боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты питания. Жители города Балаклеи поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь", — рассказали в ведомстве.