Российские военные доставили около восьми тонн гумпомощи в Балаклею
Груз включает продукты первой необходимости, детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бутилированную питьевую воду.
Выдача гумпомощи жителям города Балаклеи в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ
Около восьми тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие в город Балаклею в Харьковской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Груз включает в себя продукты первой необходимости, детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бутилированную питьевую воду", — уточнили в ведомстве, показав кадры выдачи помощи.
В Минобороны добавили, что из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков жители Балаклеи с маленькими детьми вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.
"По этой причине они боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты питания. Жители города Балаклеи поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь", — рассказали в ведомстве.
Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из пунктов "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
Минобороны РФ