Медведев спустя три недели потерял статус первой ракетки мира

Это произошло после того, как спортсмен уступил французу Гаёлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. На первое место вернулся серб Новак Джокович.

Наверху рейтинга Медведев продержался три недели, впервые в карьере взобравшись туда 28 февраля. Российский теннисист после того поражения Монфису заявлял, что на турнире в Майами (пройдёт с 21 марта по 3 апреля) попытается исправить ситуацию и вновь возглавить список.