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21 марта, 05:14

Медведев спустя три недели потерял статус первой ракетки мира

Российский теннисист ранее обещал вернуться на лидирующее место после турнира ATP в Майами, который стартует уже 21 марта.

<p>Даниил Медведев. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DaniilMedwed/status/1496316378118332422/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daniil Medvedev</a></p>

Даниил Медведев. Обложка © Twitter / Daniil Medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев потерял лидерство в рейтинге АТР, опустившись на вторую позицию. Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте ассоциации.

Это произошло после того, как спортсмен уступил французу Гаёлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. На первое место вернулся серб Новак Джокович.

Наверху рейтинга Медведев продержался три недели, впервые в карьере взобравшись туда 28 февраля. Российский теннисист после того поражения Монфису заявлял, что на турнире в Майами (пройдёт с 21 марта по 3 апреля) попытается исправить ситуацию и вновь возглавить список.

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Артур Лапсаков

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