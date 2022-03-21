Медведев спустя три недели потерял статус первой ракетки мира
Российский теннисист ранее обещал вернуться на лидирующее место после турнира ATP в Майами, который стартует уже 21 марта.
Даниил Медведев. Обложка © Twitter / Daniil Medvedev
Российский теннисист Даниил Медведев потерял лидерство в рейтинге АТР, опустившись на вторую позицию. Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте ассоциации.
Это произошло после того, как спортсмен уступил французу Гаёлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. На первое место вернулся серб Новак Джокович.
Наверху рейтинга Медведев продержался три недели, впервые в карьере взобравшись туда 28 февраля. Российский теннисист после того поражения Монфису заявлял, что на турнире в Майами (пройдёт с 21 марта по 3 апреля) попытается исправить ситуацию и вновь возглавить список.