Global Times: США хотят затянуть украинский кризис ради прибыли от торговли оружием
При этом западные страны пытаются обвинить Китай в неких поставках вооружения России, чтобы скомпрометировать нейтралитет Пекина в этом конфликте.
США и их союзники по НАТО оказывают военную помощь Украине для затягивания конфликта в этой стране. Об этом пишет китайское издание Global Times, отмечая, что, по мнению различных экспертов, таким образом США пытаются увеличить прибыль своих военно-промышленных гигантов.
Как отмечает газета, на фоне этого западные страны пытаются обвинить Китай в поставках вооружения России, чтобы скомпрометировать нейтралитет Пекина по украинскому кризису.
"Китай соблюдает нейтралитет в текущем российско-украинском конфликте, поэтому предоставление военной помощи любой из сторон пойдёт вразрез с внешней политикой и национальными интересами КНР", — пишет автор статьи.
Лайф сообщал, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин выразил готовность оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
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