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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 05:01
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Global Times: США хотят затянуть украинский кризис ради прибыли от торговли оружием

При этом западные страны пытаются обвинить Китай в неких поставках вооружения России, чтобы скомпрометировать нейтралитет Пекина в этом конфликте.

США и их союзники по НАТО оказывают военную помощь Украине для затягивания конфликта в этой стране. Об этом пишет китайское издание Global Times, отмечая, что, по мнению различных экспертов, таким образом США пытаются увеличить прибыль своих военно-промышленных гигантов.

Как отмечает газета, на фоне этого западные страны пытаются обвинить Китай в поставках вооружения России, чтобы скомпрометировать нейтралитет Пекина по украинскому кризису.

"Китай соблюдает нейтралитет в текущем российско-украинском конфликте, поэтому предоставление военной помощи любой из сторон пойдёт вразрез с внешней политикой и национальными интересами КНР", пишет автор статьи.

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Лайф сообщал, что Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин выразил готовность оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.

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Артем Порвин
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