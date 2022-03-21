Global Times: США хотят затянуть украинский кризис ради прибыли от торговли оружием

США и их союзники по НАТО оказывают военную помощь Украине для затягивания конфликта в этой стране. Об этом пишет китайское издание Global Times, отмечая, что, по мнению различных экспертов, таким образом США пытаются увеличить прибыль своих военно-промышленных гигантов.