Рогозин: Создаваемое на Украине биооружие действует на репродуктивную систему россиянок

Оружие, разрабатываемое в украинских биолабораториях, финансируемых США, нацелено на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определённых этносов". Об этом в своём телеграм-канале заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса", — написал глава госкорпорации.

По словам Рогозина, такое оружие вызывает аллергию, непереносимость традиционной пищи, а также большую подверженность заболеваниям, которые "приводят к ослаблению иммунитета нации и её вымиранию без воздействия войн".

Глава "Роскосмоса" напомнил, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял Правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где не раз поднималась тема окружения России американскими биолабораториями.