Рогозин: Создаваемое на Украине биооружие действует на репродуктивную систему россиянок
Такое оружие вызывает аллергию, непереносимость традиционной пищи и большую подверженность болезням, которые "приводят к ослаблению иммунитета нации и её вымиранию без воздействия войн", добавил он.
Оружие, разрабатываемое в украинских биолабораториях, финансируемых США, нацелено на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определённых этносов". Об этом в своём телеграм-канале заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса", — написал глава госкорпорации.
По словам Рогозина, такое оружие вызывает аллергию, непереносимость традиционной пищи, а также большую подверженность заболеваниям, которые "приводят к ослаблению иммунитета нации и её вымиранию без воздействия войн".
Глава "Роскосмоса" напомнил, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял Правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где не раз поднималась тема окружения России американскими биолабораториями.
"Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка "этнического оружия" против русского населения", — заключил Рогозин.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.