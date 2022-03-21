Эксперт Кашкин посоветовал установить сложный пароль для защиты от взлома личной переписки

Невозможно полноценно ограничить доступ к личным перепискам пользователя, которые хранятся на сервере оператора. Минимизировать риск помогут сложные пароли, в том числе и графические, сообщил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством "Прайм".

"Современные смартфоны обладают ещё одним элементом защиты — блокировка по отпечатку пальца, однако данный способ на сегодня возможно взломать, что не гарантирует стопроцентной конфиденциальности данных в телефоне", — объяснил эксперт.

По словам Кашкина, следует придумать дополнительный пароль именно для мессенджера, которым вы пользуетесь. Таким образом получится спасти доступ к нему, даже если смартфон окажется у злоумышленника. А при работе в браузере необходимо закрывать версии приложений, а также использовать режим "инкогнито". Хотя максимально защититься можно, если прибегать ко всем средствам в совокупности, добавил эксперт.