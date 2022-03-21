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21 марта, 06:46
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Дегтярёв обнародовал "пророчество" Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом

По словам губернатора, лидер ЛДПР назвал Украину "проходной площадкой" и "пушечным мясом". Жириновский также пророчил, что Североатлантический альянс уничтожит Киев и Варшаву.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале опубликовал очередное "пророчество" лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В этот раз он привёл выдержку из своей книги со словами политика о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.

"НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ему нужен наш Крым, чтобы оттуда ушёл наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару", — написал глава Хабаровского края.

По его словам, Жириновский назвал Украину "проходной площадкой" и "пушечным мясом". НАТО никогда не примет это государство, альянс уничтожит Киев и Варшаву. Согласно цитате, всё дело в том, что Украина и Польша географически находятся между Брюсселем и Пекином.

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Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв опубликовал "пророчество" Жириновского об Украине. В выдержке говорилось, что Незалежная как государство существовать не будет. Дегтярёв с 2005 года работал над книгами с предсказаниями председателя ЛДПР. В труде под названием "Пророк 2.0" собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".

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Facebook / Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Светлана Оперук

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