По словам губернатора, лидер ЛДПР назвал Украину "проходной площадкой" и "пушечным мясом". Жириновский также пророчил, что Североатлантический альянс уничтожит Киев и Варшаву.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале опубликовал очередное "пророчество" лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В этот раз он привёл выдержку из своей книги со словами политика о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.

"НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ему нужен наш Крым, чтобы оттуда ушёл наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару", — написал глава Хабаровского края.

По его словам, Жириновский назвал Украину "проходной площадкой" и "пушечным мясом". НАТО никогда не примет это государство, альянс уничтожит Киев и Варшаву. Согласно цитате, всё дело в том, что Украина и Польша географически находятся между Брюсселем и Пекином.