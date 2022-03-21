"Понял, что надо выжить": Экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера"

Взрыв повредил электронику, однако огонь с винтокрылого судна пилот мог вести. После этого группа ударных вертолётов за семь минут подавила все выявленные украинские огневые позиции.

Экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера". Видео © Минобороны РФ

Экипаж российского вертолёта Ми-24 смог уклониться от прямого попадания ракеты, выпущенной ВСУ в районе Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Стингер" взорвался возле хвостовой балки, однако лётчик продолжил полёт. За семь минут группа ударных вертолётов подавила все выявленные украинские огневые позиции.

"Знаете, как сказать, в этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения — доли секунды, я просто понял, что надо как-то выжить. Переложил вертолёт в слабый левый крен, увидел, что ракета идёт в двигатели, и далее резким манёвром вправо ушёл от ракеты", — сказал командир ведущего Ми-24 Олег Есман.

В результате взрыва были перебиты блоки — отказал автопилот и приборы, — однако скорость и высоту показывало. Самое главное — с вертолёта могла вестись стрельба, добавил Есман.