"Понял, что надо выжить": Экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера"
Взрыв повредил электронику, однако огонь с винтокрылого судна пилот мог вести. После этого группа ударных вертолётов за семь минут подавила все выявленные украинские огневые позиции.
Экипаж российского Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ "Стингера". Видео © Минобороны РФ
Экипаж российского вертолёта Ми-24 смог уклониться от прямого попадания ракеты, выпущенной ВСУ в районе Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Стингер" взорвался возле хвостовой балки, однако лётчик продолжил полёт. За семь минут группа ударных вертолётов подавила все выявленные украинские огневые позиции.
"Знаете, как сказать, в этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения — доли секунды, я просто понял, что надо как-то выжить. Переложил вертолёт в слабый левый крен, увидел, что ракета идёт в двигатели, и далее резким манёвром вправо ушёл от ракеты", — сказал командир ведущего Ми-24 Олег Есман.
В результате взрыва были перебиты блоки — отказал автопилот и приборы, — однако скорость и высоту показывало. Самое главное — с вертолёта могла вестись стрельба, добавил Есман.
А ранее Минобороны показало захваченную российскими десантниками технику ВСУ в Киевской области. Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.
Кадр из видео Минобороны РФ