В Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева
Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.
Захваченная в Киевской области военная техника и вооружение ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ сообщило о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева и показало кадры с захваченной военной техникой и вооружением националистических батальонов и ВСУ.
Из населённого пункта военнослужащих Киева вытеснили подразделения Воздушно-десантных войск. Отступая, ВСУ и нацбаты бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним, уточнили в ведомстве. Изъятая техника и вооружение будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.
А ранее Минобороны показало видео уничтожения российским беспилотником бронетанковой техники ВСУ. Удары по украинской военной технике наносились со средних высот. Результаты уничтоженных вооружений фиксировались средствами объективного контроля.
Кадр видео Минобороны РФ