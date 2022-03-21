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Опубликовано 21 марта 2022, 06:20
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В Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева

Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.

Захваченная в Киевской области военная техника и вооружение ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева и показало кадры с захваченной военной техникой и вооружением националистических батальонов и ВСУ.

Из населённого пункта военнослужащих Киева вытеснили подразделения Воздушно-десантных войск. Отступая, ВСУ и нацбаты бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним, уточнили в ведомстве. Изъятая техника и вооружение будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.

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А ранее Минобороны показало видео уничтожения российским беспилотником бронетанковой техники ВСУ. Удары по украинской военной технике наносились со средних высот. Результаты уничтоженных вооружений фиксировались средствами объективного контроля.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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