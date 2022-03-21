В Минобороны сообщили о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева

Изъятые в исправном состоянии танки, бронетранспортёры и вооружение ВСУ будут переданы военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в ведомстве.

Захваченная в Киевской области военная техника и вооружение ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева и показало кадры с захваченной военной техникой и вооружением националистических батальонов и ВСУ.

Из населённого пункта военнослужащих Киева вытеснили подразделения Воздушно-десантных войск. Отступая, ВСУ и нацбаты бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковые средства и боеприпасы к ним, уточнили в ведомстве. Изъятая техника и вооружение будут переданы военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР.