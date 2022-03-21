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Опубликовано 21 марта 2022, 07:40
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Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского врача к насилию против пленных солдат

Также ведомство планирует объявить медика в международный розыск. По данным следствия, он занял противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики позицию.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко, который в прямом эфире телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решён вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности", — сказано в записи.

Также Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку действиям Друзенко.

Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям
Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям

Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил два дела по фактам массированных обстрелов в Донбассе. В ведомстве уточнили, что действия ВСУ и украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР являются серьёзным нарушением норм международного права.

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СК РФ

Артур Лапсаков
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