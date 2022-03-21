Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского врача к насилию против пленных солдат
Также ведомство планирует объявить медика в международный розыск. По данным следствия, он занял противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики позицию.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко, который в прямом эфире телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решён вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности", — сказано в записи.
Также Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку действиям Друзенко.
Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил два дела по фактам массированных обстрелов в Донбассе. В ведомстве уточнили, что действия ВСУ и украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР являются серьёзным нарушением норм международного права.
СК РФ