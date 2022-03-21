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21 марта, 07:50
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СК РФ заведёт дело против украинской телеведущей за угрозы российским лётчикам

Кроме того, Наталья Мосейчук будет объявлена в международный розыск. По данным ведомства, журналистка также высказала человеконенавистническую позицию в адрес семей военнослужащих.

<p>Наталья Мосейчук. Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZtkXSQALGr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moseichuk.official</a></p>

Наталья Мосейчук. Обложка © Instagram / moseichuk.official

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала "1+1" Натальи Мосейчук за угрозы в адрес российских лётчиков и членов их семей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела привлечь Мосейчук к установленной законом ответственности. После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск", — сказано в записи.

В СК уточнили, что телеведущая озвучила призывы к насилию, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы.

Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского врача к насилию против пленных солдат

Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского врача к насилию против пленных солдат

А ранее Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям. Кроме того, глава СК распорядился установить роль и степень их участия в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности данных лиц.

Артур Лапсаков

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