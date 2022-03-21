СК РФ заведёт дело против украинской телеведущей за угрозы российским лётчикам
Наталья Мосейчук. Обложка © Instagram / moseichuk.official
Кроме того, Наталья Мосейчук будет объявлена в международный розыск. По данным ведомства, журналистка также высказала человеконенавистническую позицию в адрес семей военнослужащих.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала "1+1" Натальи Мосейчук за угрозы в адрес российских лётчиков и членов их семей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела привлечь Мосейчук к установленной законом ответственности. После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск", — сказано в записи.
В СК уточнили, что телеведущая озвучила призывы к насилию, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы.
А ранее Бастрыкин поручил проверить взятых в плен нацистов на причастность к преступлениям. Кроме того, глава СК распорядился установить роль и степень их участия в преступлениях киевского режима, обеспечив всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности данных лиц.