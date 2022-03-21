ВС РФ нанесли удар по Центру подготовки иностранных наёмников на Украине

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.

Вооружённые силы РФ в ночь на 21 марта нанесли удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских нацформирований на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наёмников и националистов", — отметил он.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населённого пункта Селец.