ВС РФ нанесли удар по Центру подготовки иностранных наёмников на Украине
Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.
Вооружённые силы РФ в ночь на 21 марта нанесли удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских нацформирований на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наёмников и националистов", — отметил он.
Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населённого пункта Селец.
20 марта в Минобороны РФ сообщили, что более 100 иностранных наёмников и украинских военных были уничтожены в результате высокоточного ракетного удара по Центру подготовки сил специальных операций ВСУ в Житомирской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ