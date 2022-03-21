ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 07:58
13256

ВС РФ нанесли удар по Центру подготовки иностранных наёмников на Украине

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.

Вооружённые силы РФ в ночь на 21 марта нанесли удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских нацформирований на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по Центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наёмников и националистов", — отметил он.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населённого пункта Селец.

"1843": Британский наёмник сбежал с Украины через несколько часов после прибытия
"1843": Британский наёмник сбежал с Украины через несколько часов после прибытия

20 марта в Минобороны РФ сообщили, что более 100 иностранных наёмников и украинских военных были уничтожены в результате высокоточного ракетного удара по Центру подготовки сил специальных операций ВСУ в Житомирской области.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar