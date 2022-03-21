7 спецподразделений России, которых опасаются не только на Украине Оглавление Спецназ ВДВ Силы специальных операций ПАН — передовой авиационный наводчик Штурмовая и оперативно-тактическая авиация Инженерно-штурмовое подразделение Спецназ ГРУ Спецназ ВМФ О многих из этих людей практически никто не знает, но без них не обходится ни одна крупная операция Российской армии. 111746 111746 Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Спецназ ВДВ

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Высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины, опубликованная в официальном канале Минобороны России, лишний раз подтвердила, что воздушно-десантные войска остаются на передовой, и "Операция Z" — не исключение. Наибольшее уважение среди коллег из других подразделений вызывает 45-я отдельная бригада специального назначения. Особо подразделение отличилось в августе 2008 года: после начала грузинской агрессии подразделения полка принимали участие в вооружённом конфликте в Южной Осетии. Одним из самых важных эпизодов работы подразделения в августе 2008 года стало уничтожение ракетных катеров ВМС Грузии в Поти, благодаря чему страна лишилась остатков военно-морского флота и возможности проводить вооружённые провокации вблизи российских границ.

17 марта Минобороны России сообщило, что подразделения воздушно-десантных войск, выполняющие задачи в ходе "Операции Z", приступили к несению службы на блокпостах в Киевской области.

Силы специальных операций

Это самое молодое подразделение в составе Вооружённых сил России и одно из самых засекреченных. Попасть на службу в ССО по собственному желанию нельзя: наиболее достойных кандидатов отбирают из спецназа ГРУ, ВДВ, подразделений разведки и других родов войск. Долгое время специалисты ССО действовали в Сирии: в их задачу входила не только разведка целей для воздушного удара, но и нейтрализация главарей террористических организаций. Бойцы ССО считаются самыми подготовленными операторами вооружений в Российской армии — каждый офицер в совершенстве владеет несколькими типами оружия (не только российского, но и зарубежного). Отдельная область применения ССО — ночные десантные операции по захвату важнейших объектов противника.

ПАН — передовой авиационный наводчик

Эта специальность появилась ещё во время Великой Отечественной войны, однако в новейшей истории Вооружённых сил РФ проявила себя в ходе операции Российской армии в Сирии. Передовой авианаводчик — это специалист, благодаря которому точность попадания ракет и применения артиллерии вызывает зависть у зарубежных военных аналитиков. Чтобы оружие точно поражало цель, передовые авианаводчики используют сразу несколько инструментов, среди которых — спутниковая навигация, специальные карты и аппаратура разведки и наблюдения. Особенно эффективно ПАН проявили себя в Сирии, где с минимального расстояния они не только давали координаты авиации, но и помогали выстраивать т. н. вектор атаки — направление, с которого цель можно поражать максимально эффективно.

Штурмовая и оперативно-тактическая авиация

Штурмовики, истребители, боевые и транспортные вертолёты — это не только защита наземных войск от любых неожиданностей, но и транспорт подразделений специального назначения. Как заявили в Минобороны, только 17 марта авиация Вооружённых сил (ВС) России поразила 29 военных объектов Украины. За всё время специальной операции было уничтожено: 182 самолёта и вертолёта Вооружённых сил Украины (ВСУ), 177 беспилотников, 1393 боевых машин и танков, 134 реактивные системы, 523 миномётов и единиц артиллерии, а также 1182 различных военных автомобиля.

Вылеты авиации проводятся не только днём, но и ночью: специальное оборудование наведения на цель работает при любой погоде и позволяет пресекать любые перемещения украинской военной техники в зоне проведения спецоперации.

Масштабное применение авиации в ходе "Операции Z" и эффективность её работы стали одной из причин быстрого продвижения российских войск, а уровень подготовки военных оценили даже в США.

Инженерно-штурмовое подразделение

Уникальное подразделение часто действует рядом с силами спецназа и всегда работает на переднем крае любой спецоперации. Инженерно-штурмовое подразделение — люди особого качества. В их задачи входит разминирование дорог, мостов и зданий. Отступая, ВСУ минируют не только промышленные гражданские объекты и взрывают железнодорожные пути, но и совершают военные преступления. Украинские войска перед отступлением из Волновахи открыли по роддому огонь из танка и заминировали его, в то время как в подвале находились мирные жители и пациенты. Инженерно-штурмовое подразделение может одним из первых получить беспилотный роботизированный комплекс "Штурм", который состоит из нескольких бронемашин и построен на базе танка Т-72.

Среди них: мобильный пункт управления, тяжёлый робот с гладкоствольным укороченным орудием, бронированная машина с реактивными огнемётами "Шмель", спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Вся техника, по некоторым данным, может быть оснащена блокираторами радиовзрывателей и специальными отвалами для расчистки завалов и разминирования дорог.

Спецназ ГРУ

Это подразделение может соперничать по уровню секретности не только с ССО, но и с Ракетными войсками стратегического назначения РФ. В состав Главного разведывательного управления Генштаба входит несколько бригад специального назначения с самой разной подготовкой. ГРУ не зря называют "армией в армии": на вооружении этого спецназа находятся беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, а офицеры обучаются работать в любых условиях, даже если речь идёт о стране, операций в которой никогда не проводили.

Одна из важнейших задач спецназа ГРУ — получение достоверных разведданных, на основе которых армия и высшее руководство страны может принимать решения, влияющие на безопасность и суверенитет государства. Однако термин "спецназ ГРУ" — это устоявшееся название из прошлого. Официально структура называется так: Главное управление Генерального штаба ВС РФ. Численность спецназа ГУ Генштаба, а также структура и текущие операции засекречены.

Спецназ ВМФ

По некоторым данным, спецподразделения Военно-морского флота РФ готовят по так называемой смешанной программе. В неё входит и десантная подготовка (прыжки с парашютом), и разведывательные операции (ССО) с элементами передового авианаведения. Неофициальное название этого подразделения — боевые пловцы. Однако непосредственный выход на территорию противника с воды — это лишь часть обширной подготовки подразделения. Особое внимание при подготовке спецназа ВМФ уделяют средствам связи и навигации: от качества работы офицеров спецназа зависит точность нанесения ракетных и авиационных ударов. В США спецназ ВМФ называют "самым опасным" подразделением в составе вооружённых сил, а в программу подготовки "морских котиков" входит изучение истории российского спецназа и военно-морского флота.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко Какое спецподразделение на Западе опасаются сильнее всего? 0 Спецназ ГРУ Спецназ ВМФ Инженерный спецназ

Авторы Сергей Андреев