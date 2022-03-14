Почему российские "грачи" Су-25 оказались неуязвимы для украинских ракет Оглавление Бронированный "грач" Почему Су-25 называют "летающим танком" Героя России просто так не дают Благодаря российским бронированным самолётам-штурмовикам армия Украины лишена возможности снабжать части боеприпасами и свободно передвигаться между городами. 26575 26575 Обложка © Shutterstock

Бронированный "грач"

14 марта Минобороны России опубликовало короткое видео, на котором лётчик Су-25СМ Денис Литвинов рассказывает, что штурмовики попали под обстрел во время боевого вылета на Украине. О том, что произошло, лётчик говорит хладнокровно, как будто всё случившееся — часть рутинной ежедневной работы.

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— После атаки цели с ведомым начали выполнять манёвр "вывод из атаки" и в ведомого влетела ракета, поразила ему двигатель. Лётчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину и начал выходить вперёд. При выходе вперёд, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора, слева наблюдал пуск второй ракеты. После чего дал команду ему выходить вперёд и начал отстрел инфракрасных ловушек и заход к нему сзади. Наблюдал, как ракета уходила под меня на инфракрасную ловушку и одновременно как выходит вперёд ведомый лётчик, — говорит Литвинов.

Почему Су-25 называют "летающим танком"

Повреждённый российский штурмовик Су-25. Фото © ТАСС

Советский штурмовик для непосредственной огневой поддержки войск неслучайно назвали "летающим танком". После боевых испытаний весной 1980 года стало понятно, что один Су-25 может уничтожить значительное скопление сил противника. Между собой разработчики называли Су-25 "боевым конструктором" — в базовое оснащение входит только 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-2. Остальное вооружение подвешивается под крылья в зависимости от задач: если лётчикам нужно нанести точечный авиаудар и "сложить" штаб противника, то под крылом подвешиваются авиабомбы или управляемые ракеты; если цель — колонна снабжения или техники, под крылом оказываются блоки с неуправляемыми ракетами.

Но "летающим танком" Су-25 назвали по другой причине. Обычно любой боевой самолёт, в том числе истребитель, можно сбить попаданием одной ракеты. В случае с Су-25 срабатывает так называемый эффект Нечаева. Встречу ракеты со штурмовиком назвали в честь майора ВВС не просто так — в 2008 году лётчик Иван Нечаев после боевого вылета привёл на аэродром машину, в сохранность которой отказывались верить даже техники. Задняя часть была разрушена взрывом от попадания зенитной ракеты. 14 лет назад майор Нечаев оказался в той же ситуации, что и ведомый Дениса Литвинова, — двигатели поражены, но машина, что удивительно, не отказала и дотянула до аэродрома, после чего лётчик благополучно посадил штурмовик на бетонку.

Видео © Минобороны России

Бывший пилот Су-25, майор запаса ВВС РФ Георгий Гаджиев отметил, что машина, спроектированная для "активного огневого противодействия", очень сложно поддаётся разрушению.

Все критически важные элементы самолёта забронированы. Помимо бронированной капсулы лётчика есть титановая защита маслобака двигателей, продольные бронеплиты в гондолах двигателя, защищены кассеты с тепловыми ловушками. Баки забронированы на случай попадания осколков, а внутри находится специальный наполнитель, который закрывает дыры от снарядов, если в самолёт попали с земли Георгий Гаджиев Бывший пилот Су-25, майор запаса

Почти вся центральная часть самолёта забронирована — благодаря этому самолёт отличается уникальной боевой эффективностью.

Какие именно "грачи" используются российскими ВКС в ходе "Операции Z", Минобороны, вероятно, расскажет позднее, однако у военных есть несколько версий такого самолёта. Последняя и самая совершенная — Су-25СМ3. Это глубокая модификация самолёта с навигацией ГЛОНАСС и возможностью программировать все параметры полёта. Кабина оснащена цифровым дисплеем. Вся воздушная и наземная обстановка отображается на дисплее и позволяет лётчику максимально ориентироваться в пространстве. Помимо возможности наносить удары высокоточным оружием "суперграчи" оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы "Витебск" с секретной функцией.

По словам гвардии майора запаса ВВС РФ Андрея Лушникова, "Витебск" превращает машину в разведчика.

Электроника работает в автоматическом режиме и позволяет определять самые опасные направления и точки на карте. Эти данные потом можно передать оперативно-тактической авиации, то есть если Су-25 где-то обстреляют, эта информация тут же отправляется артиллеристам или экипажу ударного звена Андрей Лушников Гвардии майор запаса ВВС России

Лушников добавил также, что на "суперграчах" установлен новый комплекс наведения СОЛТ-25. Он расширяет ударные возможности машины и позволяет лётчикам совершать вылеты даже в сильную метель, дождь или наносить удары из облачной зоны. Ещё одна особенность машин — прибор наведения СВП-24-25 "Гефест", который позволяет превратить неуправляемые бомбы в высокоточное оружие.

Из боевого применения российской военной техники на Украине нужно сделать как минимум два важных вывода. Во-первых, даже лёгкая модернизация позволяет кратно расширить боевые возможности как авиации, так и наземных сил. Во-вторых, зарубежное оружие, которое в ВСУ воспринимали как ультимативное, перестаёт работать при малейшем намёке на противодействие со стороны экипажа.

Героя России просто так не дают

Штурмовик Су-25. Фото © Shutterstock

С надёжностью машины всё более-менее понятно, но без человека такой самолёт — лишь неподвижный кусок железа. Майора Дениса Литвинова и его ведомого, имя которого мы, вероятно, скоро узнаем, безусловно, наградят за проявленное мужество. Но навыки пилотирования, способность думать и быстро принимать единственно верное решение, когда все основные приборы отказали, — это качество, за которое российских лётчиков ценят и уважают во всём мире. Умение идти на оправданный риск и не оставлять товарищей — то, чего, по мнению многих военных, зарубежным военным откровенно недостаёт.

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Авторы Сергей Андреев