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21 марта, 15:12

Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников со SpaceX

Первый старт с американской компанией состоится уже в 2022 году. По данным британской корпорации, он дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, в которой насчитается 428 спутников, или 66% парка.

Британская корпорация спутниковой связи OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX о возобновлении запусков спутников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"OneWeb, компания спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО), объявила сегодня о том, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников", — говорится в сообщении.

Первый запуск состоится уже в 2022 году. Отмечается, что он дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, в которой насчитается 428 спутников, или 66% парка. Сеть компании сможет обеспечить высокоскоростное глобальное подключение с минимальной задержкой. Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон поблагодарил SpaceX за их поддержку. По его словам, у компаний общее видение безграничного потенциала космоса.

"Имея эти планы запуска, мы находимся на пути к завершению создания нашего полного парка спутников и обеспечению надёжной, быстрой и безопасной связи по всему миру", — сказал Мастерсон.

Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает. Отмечается лишь то, что договорённости являются конфиденциальными.

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Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предрёк разорение британской OneWeb. По его словам, российская госкорпорация займётся работой в интересах РФ и не будет больше выполнять коммерческие заказы.

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ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Светлана Оперук

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