Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников со SpaceX
Первый старт с американской компанией состоится уже в 2022 году. По данным британской корпорации, он дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, в которой насчитается 428 спутников, или 66% парка.
Британская корпорация спутниковой связи OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX о возобновлении запусков спутников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"OneWeb, компания спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО), объявила сегодня о том, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников", — говорится в сообщении.
Первый запуск состоится уже в 2022 году. Отмечается, что он дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, в которой насчитается 428 спутников, или 66% парка. Сеть компании сможет обеспечить высокоскоростное глобальное подключение с минимальной задержкой. Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон поблагодарил SpaceX за их поддержку. По его словам, у компаний общее видение безграничного потенциала космоса.
"Имея эти планы запуска, мы находимся на пути к завершению создания нашего полного парка спутников и обеспечению надёжной, быстрой и безопасной связи по всему миру", — сказал Мастерсон.
Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает. Отмечается лишь то, что договорённости являются конфиденциальными.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предрёк разорение британской OneWeb. По его словам, российская госкорпорация займётся работой в интересах РФ и не будет больше выполнять коммерческие заказы.
ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"