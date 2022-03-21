Британская компания OneWeb заключила соглашение о запуске спутников со SpaceX

Британская корпорация спутниковой связи OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX о возобновлении запусков спутников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"OneWeb, компания спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО), объявила сегодня о том, что компания и SpaceX заключили соглашение, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников", — говорится в сообщении.

Первый запуск состоится уже в 2022 году. Отмечается, что он дополнит общую орбитальную группировку OneWeb, в которой насчитается 428 спутников, или 66% парка. Сеть компании сможет обеспечить высокоскоростное глобальное подключение с минимальной задержкой. Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон поблагодарил SpaceX за их поддержку. По его словам, у компаний общее видение безграничного потенциала космоса.

"Имея эти планы запуска, мы находимся на пути к завершению создания нашего полного парка спутников и обеспечению надёжной, быстрой и безопасной связи по всему миру", — сказал Мастерсон.

Условия соглашения со SpaceX компания не раскрывает. Отмечается лишь то, что договорённости являются конфиденциальными.