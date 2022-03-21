Комитет ГД по молодёжной политике призвал реформировать систему обеспечения молодых семей жильём

По словам депутата "новой волны" Артёма Метелева, стоит изменить формулу расчёта субсидий и проработать возможность "опережающего финансирования" профильных программ.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев призвал реформировать систему обеспечения молодых семей жильём. Заявление прозвучало в ходе заседания Комитета с участием представителей Счётной палаты в понедельник, 21 марта. По словам Метелева, стоит изменить формулу расчёта субсидий и проработать возможность "опережающего финансирования" профильных программ.

"С повышением ключевой ставки ипотека закончилась, а людям надо где-то жить, обустраиваться, растить своих детей. Общее количество только заявившихся семей, ожидающих от государства поддержку, — больше 170 тысяч, а получает эту поддержку только 13 тысяч, то есть 8%. Не знаю, как относятся коллеги, я считаю это катастрофой. Мы должны ускорить процесс для тех, кто сейчас стоит в очереди, а к формированию нового бюджета подойдём с предложением об увеличении финансирования", — сказал он.

В ходе своего выступления на заседании комитета аудитор Счётной палаты Даниил Шилков отметил, что существующая форма расчёта размера субсидий для обеспечения жильём молодых семей не учитывает общую численность таких "ячеек общества", стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Это не позволяет рассчитать общий объём средств для ликвидации накопленной очереди.

"Учитывая фактические объёмы финансирования, на обеспечение всех молодых семей, стоящих в очереди на получение социальной выплаты, потребуется около 13 лет. Как вы все понимаете, это не позволит части молодых семей воспользоваться правом получения социальной выплаты в связи с возрастными ограничениями", — пояснил Шилков,

Метелев в свою очередь призвал поддержать рекомендацию по изменению формулы расчёта субсидий регионам, согласно которой в качестве критерия должно учитываться общее число молодых семей, стоящих в очереди на поддержку.

"Люди годами стоят в очереди, ничего не получают, выходят за ограничения по возрасту и полностью разочаровываются в государстве. Мы обещаем то, что выполнить невозможно, а у людей потом возникает недоверие к стране. Я считаю, рекомендацию по изменению формулы расчёта субсидий регионам стоит поддержать", — указал председатель думского комитета.