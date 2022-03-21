На трассе М-4 "Дон" перекрыли движение из-за ДТП с бензовозом

На трассе М-4 "Дон" перекрыто движение в обе стороны из-за горящего бензовоза. Об этом журналистам сообщил представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.

Горящий бензовоз на трассе М-4 "Дон". Видео © Telegram / Mash

"В настоящее время движение остановлено уже в обоих направлениях", — сказал представитель ведомства.

Сообщается, что столкновение бензовоза и двух грузовиков произошло на 796-м километре трассы М-4 "Дон". В результате загорелась цистерна и грузовой автомобиль "Вольво". Угрозы взрыва нет, площадь пожара составляет 25 квадратных метров.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 24 человека и восемь единиц техники. На месте работает следственно-оперативная группа. Информации о погибших и пострадавших пока нет.