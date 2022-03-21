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21 марта, 15:04

На трассе М-4 "Дон" перекрыли движение из-за ДТП с бензовозом

В результате столкновения загорелась цистерна и грузовой автомобиль "Вольво". Угрозы взрыва нет, площадь пожара составляет 25 квадратных метров.

<p>Фото © Пресс-служба УГИБДД РФ по Ростовской области</p>

Фото © Пресс-служба УГИБДД РФ по Ростовской области

На трассе М-4 "Дон" перекрыто движение в обе стороны из-за горящего бензовоза. Об этом журналистам сообщил представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.

Горящий бензовоз на трассе М-4 "Дон". Видео © Telegram / Mash

"В настоящее время движение остановлено уже в обоих направлениях", — сказал представитель ведомства.

Сообщается, что столкновение бензовоза и двух грузовиков произошло на 796-м километре трассы М-4 "Дон". В результате загорелась цистерна и грузовой автомобиль "Вольво". Угрозы взрыва нет, площадь пожара составляет 25 квадратных метров.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 24 человека и восемь единиц техники. На месте работает следственно-оперативная группа. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что на трассе в Нижегородской области перевернулась и загорелась фура. На кадрах видно, что посередине магистрали на боку лежит большегруз с прицепом. Кабина охвачена пламенем, идёт густой чёрный дым.

Григорий Воронцов

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