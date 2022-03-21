Депутат Метелев призвал создавать профильные министерства по молодёжной политике в регионах РФ

По данным Счётной палаты России, только в 22 регионах страны молодёжной политикой занимаются обособленные органы исполнительной власти.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев призвал создавать профильные министерства по молодёжной политике в регионах страны. Заявление прозвучало в ходе заседания комитета в понедельник, 21 марта.

Метелев выразил мнение, что если органы по реализации молодёжной политики на местах обособлены, то они укомплектованы и штатно, и финансово, и полномочия у них есть. Но в большинстве регионов, к сожалению, это важное направление "зашито" в виде подразделений в различные министерства — как правило, это спорт, образование, туризм или внутренняя политика.

"Все, кто работает с молодёжной политикой, знают, что это существенно снижает эффективность работы в регионе. Мы не сможем удержать молодых людей в территориях и направлять их энергию на созидание, если не менять кардинально подход в том числе на уровне управления отраслью. Я хотел бы обратиться от нашего комитета к главам субъектов с этой темой, подтолкнуть их к созданию отдельных ведомств и их финансового укрепления, где этого нет. В нынешних условиях это вопрос стратегической безопасности", — сказал Метелев.

На заседании также заслушали доклад аудитора Счётной палаты Даниила Шилкова, представившего результаты анализа реализации государственной молодёжной политики в субъектах Российской Федерации в 2018–2020 годах. По информации ведомства, совокупные расходы федерального, региональных и местных бюджетов по разделу "Молодёжная политика" составили 72,8 млрд рублей в 2018 году, 81,2 млрд в 2019 году и 70,6 млрд в 2020 году. Аудитор отметил, что федеральное финансирование молодёжной политики увеличивается, а консолидированный бюджет с учётом регионов и муниципалитетов уменьшается. Это означает, что средства, выделенные на и без того небольшие программы, срезаются на местном уровне.