Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро
А вот на Московской бирже курс американской валюты снижался на 0,58% и находился на уровне 104,2125 рубля.
Центробанк повысил официальный курс доллара на 22 марта, установив его на отметке 104,6819 рубля. Это на 72,95 копейки выше предыдущего показателя.
Повышен и официальный курс евро. Банк России установил его на уровне 115,6002 рубля (+1 рубль 20,06 копейки).
По данным на 17:45 мск, курс доллара на Московской бирже снижался на 0,58% — до 104,2125 рубля. Курс евро же находился на уровне 115.2675 рубля (+0,03%).
Ранее РБК сообщил, что Центробанк призвал банки усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями. Кроме того, кредитным организациям поручили выявлять попытки обхода ограничений по операциям, связанным с выводом активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.
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