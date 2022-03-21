Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро

Центробанк повысил официальный курс доллара на 22 марта, установив его на отметке 104,6819 рубля. Это на 72,95 копейки выше предыдущего показателя.

Повышен и официальный курс евро. Банк России установил его на уровне 115,6002 рубля (+1 рубль 20,06 копейки).

По данным на 17:45 мск, курс доллара на Московской бирже снижался на 0,58% — до 104,2125 рубля. Курс евро же находился на уровне 115.2675 рубля (+0,03%).