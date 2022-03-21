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21 марта, 14:38

Венгрия повторно отказалась поддерживать энергетические санкции против России

В Будапеште считают, что отказ от российских нефти и газа для страны является "красной линией", переступать которую венгерское правительство не планирует.

Венгрия по-прежнему отказывается от присоединения к санкциям Евросоюза против России в области энергетики. Об этом журналистам заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии", — сказал он.

Сийярто уточнил, что отказ от российских нефти и газа для страны является "красной линией", переступать которую венгерское правительство не планирует.

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Ранее Лайф писал, что в кабмине Германии заявили о неготовности страны к резкому отказу от российской нефти. Позиция ФРГ на этот счёт остаётся прежней. Представитель правительства страны также отметил, что реакция ЕС на действия России будет обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Обложка ©

Pexels

Григорий Воронцов

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