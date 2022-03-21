Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%
По состоянию на 16:50 мск стоимость майских фьючерсов на чёрное золото марки Brent достигла 113,7 доллара за баррель, а на WTI превысила 108 долларов.
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 16:50 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 113,7 доллара за баррель, а прирост цены составил 5,35%. А майские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 5,06% — до 108,31 доллара за баррель. Днём чёрное золото дорожало примерно на 3%.
Ранее экономист Александр Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок. Чёрное золото марки Brent давно преодолело отметку 100 долларов за баррель, и цена продолжает быстро расти. Это происходит на фоне введения санкций против России.
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