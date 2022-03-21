Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 16:50 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 113,7 доллара за баррель, а прирост цены составил 5,35%. А майские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 5,06% — до 108,31 доллара за баррель. Днём чёрное золото дорожало примерно на 3%.