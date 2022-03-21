Военного атташе России вызвали в Минобороны Британии из-за "Операции Z" на Украине

В ведомстве протестовали против "неоправданных актов насилия", которые совершают ВС РФ в отношении невинных людей. Там также напомнили об обязательствах РФ по Женевской конвенции.

Российский военный атташе был вызван в Минобороны Великобритании в связи с "Операцией Z" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского ведомства в "Твиттере".

"Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с неспровоцированным вторжением на Украину и действиями Вооружённых сил России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй замглавы Минобороны Британии Лоуренс Ли решительно протестовал против "непрекращающихся и неоправданных актов насилия", которые совершают ВС России в отношении невинных людей. Он также напомнил об обязательствах РФ по Женевской конвенции.

"Господин Ли подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединённого Королевства к РФ немедленно вывести свои войска", — указывается в сообщении военного министерства.