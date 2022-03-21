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21 марта, 14:20

"Мы против дискриминации спортсменов": Федерация шахмат России обжалует решение об отстранении Карякина

Из-за дисквалификации спортсмен не сможет принять участие в турнире претендентов на титул чемпиона мира.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что решение комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) о дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев планируется обжаловать. Об этом сообщается на сайте организации.

"В ближайшее время мы подадим апелляцию. Решение о дисквалификации Сергея Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права", — сказал Филатов.

В понедельник Карякина отстранили от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.

"Позорная страница истории шахмат": Гроссмейстер Карякин не верит в возможность выиграть апелляцию по делу о дисквалификации

"Позорная страница истории шахмат": Гроссмейстер Карякин не верит в возможность выиграть апелляцию по делу о дисквалификации

Из-за отстранения гроссмейстер не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования состоятся с 16 июня по 7 июля в Мадриде.

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Федерация шахмат России

Роман Фейгин

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