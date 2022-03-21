"Мы против дискриминации спортсменов": Федерация шахмат России обжалует решение об отстранении Карякина
Из-за дисквалификации спортсмен не сможет принять участие в турнире претендентов на титул чемпиона мира.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что решение комиссии по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) о дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев планируется обжаловать. Об этом сообщается на сайте организации.
"В ближайшее время мы подадим апелляцию. Решение о дисквалификации Сергея Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права", — сказал Филатов.
В понедельник Карякина отстранили от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.
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Из-за отстранения гроссмейстер не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования состоятся с 16 июня по 7 июля в Мадриде.
Федерация шахмат России