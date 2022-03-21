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Опубликовано 21 марта 2022, 13:00

Российского шахматиста Карякина дисквалифицировали на шесть месяцев за поддержку спецоперации

Отстранение не позволит ему сыграть в турнире претендентов на мировую шахматную корону.

Российского гроссмейстера Сергея Карякина дисквалифицировали на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

Карякина признали виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики ФИДЕ. Дисквалификация вступила в силу 21 марта 2022 года.

Из-за отстранения россиянин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.

"Наговорили на несколько уголовных статей": Шахматист Карякин заявил, что ему поступают сообщения с угрозами жизни
"Наговорили на несколько уголовных статей": Шахматист Карякин заявил, что ему поступают сообщения с угрозами жизни

Ранее Карякин публично выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.

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Роман Фейгин
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